МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника падает к основным торгуемым иностранным валютам: американская валюта торгуется по 86,26 рубля, китайская — по 11,93 рубля, европейская — по 94,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль ослаб к доллару и евро по итогам пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск растет на 1,56 рубля, до 86,26 рубля. При этом минутами ранее американская валюта преодолела отметку в 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, максимально поднимаясь до отметки 87,23 рубля. Курс юаня повышается на 22 копейки, до 11,93 рубля. Ранее на торгах юань преодолел отметку в 12 рублей впервые с 7 апреля этого года, максимально повысившись до 12,06 рубля.

Евро дорожает на 2,1 рубля, до 94,44 рубля. Европейская валюта в понедельник уже успела обновить очередной максимум, превысив отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля этого года и максимально подорожав до 95,28 рубля.