МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Доллар в понедельник утром дешевеет к другим основным мировым валютам, при этом стабилен к евро, на фоне неопределенности трейдеров относительно экономических перспектив, следует из данных торгов и комментария аналитика. Российские банки стали продавать доллар выше 90 рублей

По состоянию на 7.34 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0901 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0903 доллара. Курс доллара к иене опускался до 143,39 иены со 143,53 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 102,71 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка, в том числе перспективы восстановления мировой экономики и монетарную политику крупных ЦБ. Ранее в июне ряд центробанков, в том числе Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), повысили свои ключевые ставки, что усиливает опасения по поводу экономики.

"У нас есть замедляющаяся экономика США, замедляющаяся мировая экономика, и все это на фоне продолжающейся высокой инфляции и высоких и увеличивающихся уровней процентных ставок", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий старшего экономиста ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett).

На неделе будет опубликована важная статистика по экономике США: в четверг минторг страны опубликует третью, окончательную оценку по ВВП США в первом квартале. Аналитики полагают, что показатель роста экономики будет улучшен до 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) со второй оценки в 1,3%, первая предполагала увеличение на 1,1%. В четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,6% в пересчете на год.