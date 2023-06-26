МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Причин для роста курса доллара в район 90 рублей на данный момент недостаточно, однако негативный настрой для российской валюты может быть устойчивым, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. США подтолкнули мир к уходу от доллара, заявил представитель России в МВФ

"Для более амплитудных движений по курсу доллара катализаторов пока недостаточно. При спокойном информационном фоне уровней в районе 90 рублей пока не ожидается", — считает эксперт.

Он полагает, что негативный настрой для российского рубля может быть устойчивым ввиду низких нефтяных цен (по состоянию на 7.50 мск баррель марки Brent торгуется по 74,2 доллара за баррель — вблизи годового минимума на отметке 70,06 доллара), а также роста неопределенности, но убежден, что в случае закрепления доллара выше 86 рублей американская валюта повысится лишь до 88 рублей.

Ранее на торгах понедельника курс доллара поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро — выше 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, а юань поднялся выше 12 рублей впервые с 7 апреля этого года.