МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро и иене в четверг после публикации данных о ВВП США и о состоянии рынка труда страны, следует из данных торгов. Доллар перешел к росту к иене после выхода макростатистики по США

По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0888 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0911 доллара, курс доллара к иене рос до 144,66 иены со 144,46 иены. До выхода статистики в 15.30 мск и евро, и иена дорожали по отношению к американской валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 17.53 мск увеличивался на 0,31%, до 103,22 пункта.

Валютные инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП страны, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в первом квартале 2023 года. Первая оценка предполагала рост американской экономики на 1,1%, вторая — на 1,3%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 июня, неожиданно снизилось — на 26 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 239 тысяч.