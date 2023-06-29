МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российские резиденты теперь могут продавать банкам полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу ЦБ, следует из постановления правительства России. В ЦБ рассказали, что обеспечит сохранность цифровых рублей

Российским компаниям и индивидуальным предпринимателям в прошлом году разрешили рассчитываться по внешнеторговым сделкам с нерезидентами наличной валютой и рублями. При этом полученными денежными средствами они могли распорядиться по-разному, в том числе сразу потратить на закупку товаров у нерезидентов или зачислить на счета в иностранном или уполномоченном российском банке. Также ее можно было продать отечественной кредитной организации, но только по курсу ЦБ на день продажи с последующим зачислением рублей на свой счет в уполномоченном банке.

"Продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке", — сказано в постановлении правительства.

Таким образом, резиденты теперь могут продавать валюту не по курсу Центрального банка.