Российские резиденты смогут продавать валюту банкам не по курсу ЦБ
Российские резиденты смогут продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российские резиденты теперь могут продавать банкам полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу ЦБ, следует из постановления правительства России.
Российским компаниям и индивидуальным предпринимателям в прошлом году разрешили рассчитываться по внешнеторговым сделкам с нерезидентами наличной валютой и рублями. При этом полученными денежными средствами они могли распорядиться по-разному, в том числе сразу потратить на закупку товаров у нерезидентов или зачислить на счета в иностранном или уполномоченном российском банке. Также ее можно было продать отечественной кредитной организации, но только по курсу ЦБ на день продажи с последующим зачислением рублей на свой счет в уполномоченном банке.
"Продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке", — сказано в постановлении правительства.
Таким образом, резиденты теперь могут продавать валюту не по курсу Центрального банка.
https://1prime.ru/Forex/20230629/840957156.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.