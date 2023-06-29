МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российская валюта снизилась к доллару, юаню и евро после окончания налогового периода: американская валюта выросла почти до 87,6 рубля, европейская — выше 95 рублей, а китайская — поднялась до 12,06 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Рубль продолжает ощутимо падать

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,2 рубля, до 87,57 рубля, юаня — на 16 копеек, до 12,06 рубля, евро — на 80 копеек, до 95,1 рубля.

"Рубль в четверг продолжил демонстрировать выраженную слабость. Предложение иностранной валюты и спрос на нее остаются в дисбалансе. Налоговый период остался позади", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

Как указывает аналитик, нефть остается относительно дешевой, а индекс доллара DXY (индекс, показывающий соотношение доллара США к корзине валют основных торговых партнеров) идет вверх, нацелившись на 103 пункта.

К 20.25 мск сентябрьский фьючерс марки Brent снижается на 0,09%, до 74,17 доллара за баррель.

Бахтин также отмечает нисходящую динамику на рынке рублевого долга, индекс гособлигаций RGBI опустился на трехмесячные минимумы.

"Стоимость американского доллара поднималась в течение сессии к вершине 15 месяцев. Против рубля работает фактор снижения экспортной выручки российских компаний из-за санкций, негативная конъюнктура в ценах на энергоносители, а также дисбаланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке", — также комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

По итогу торгов рубль потерял к доллару 1,37%, к юаню — 1,31%, к евро — 0,85%.

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Бахтина, в конце недели пара доллар-рубль может двигаться в диапазоне 85,5-87,5 рубля.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящую сессию: 86-88 рублей, 94-96 рублей и 11,5-12,2 рубля соответственно", — прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" указывает на то, что вышедшие на текущей неделе данные, отразившие снижение инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий, "не помешают" Банку России поднять ставку на ближайшем заседании (так как в целом показатели остаются повышенными, в том числе инфляционные ожидания населения остаются двузначными), однако могут вкупе с другими факторами минимизировать шаг повышения ставки.