МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 87,70 рубля, китайской – до 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Российские резиденты смогут продавать валюту банкам не по курсу ЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 13 копеек, до 87,70 рубля, евро — на 18 копеек, до 95,28 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,07 рубля.