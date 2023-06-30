МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 87,70 рубля, китайской – до 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи. 

Здание Центрального банка РФ

Российские резиденты смогут продавать валюту банкам не по курсу ЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 13 копеек, до 87,70 рубля, евро — на 18 копеек, до 95,28 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,07 рубля.