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2023
https://1prime.ru/Forex/20230630/840961748.html
Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года
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. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.15 мск рос на 1,62 рубля,... ПРАЙМ, 30.06.2023
новости, валюта, рынки, экономика, доллар, валюта, торги
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.15 мск рос на 1,62 рубля, до 89,19 рубля, юаня — на 18 копеек, до 12,23 рубля, евро дорожал на 1,71 рубля, до 96,81 рубля.