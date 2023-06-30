МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.15 мск рос на 1,62 рубля, до 89,19 рубля, юаня — на 18 копеек, до 12,23 рубля, евро дорожал на 1,71 рубля, до 96,81 рубля. Доллар повышается до 87,70 рубля