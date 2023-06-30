МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером снижается к евро и иене, однако по итогам второго квартала может вырасти к японской валюте почти на 9%, следует из данных торгов. Доллар повышается до 87,70 рубля

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару рос до 1,0913 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0864 доллара. Курс доллара к иене опускался до 144,51 иены со 144,77 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,41%, до 102,92 пункта.

С начала текущего квартала иена подешевела к доллару на 8,8%, с начала года – на 10,2%. Основным фактором для снижения курса иены остается мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии, который сохраняет учетную ставку на отрицательном уровне, в то время как Федрезерв США с января прошлого года по май этого года непрерывно повышал ставку, оставив ее лишь на последнем, июньском, заседании неизменной.

Евро к американской валюте с начала второго квартала немного подорожал – на 0,7%, с начала года – на 2,1%. Индекс доллара за апрель-июнь увеличился на 0,4%, а с начала года снизился на 0,6%.

В пятницу вечером трейдеры оценивают американскую статистику. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 64,4 пункта с майских 59,2 пункта. Предварительная оценка предполагала рост показателя на 63,9 пункта. А доходы населения США в мае увеличились на 0,4% по сравнению с апрелем, расходы – на 0,1%.