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2023
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Курс доллара повысился по итогам пятницы
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Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом серьезно ослаб к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 30.06.2023
новости, валюта, рынки, рф, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом серьезно ослаб к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,98 рубля, до 89,55 рубля, юаня — на 28 копеек, до 12,33 рубля, евро подорожал на 2,7 рубля, до 97,8 рубля.
Доллар за неделю вырос на 4,85 рубля, юань — на 62 копейки, а евро — на 5,46 рубля.