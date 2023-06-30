МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом серьезно ослаб к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,98 рубля, до 89,55 рубля, юаня — на 28 копеек, до 12,33 рубля, евро подорожал на 2,7 рубля, до 97,8 рубля. Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года

Доллар за неделю вырос на 4,85 рубля, юань — на 62 копейки, а евро — на 5,46 рубля.