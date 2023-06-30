МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торговой сессии пятницы и недели в целом серьезно понизился к доллару, юаню и евро, переписав минимумы с марта прошлого года на фоне окончания налогового периода и восстановления российского импорта, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль испытает негативное давление

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,98 рубля, до 89,55 рубля, юаня — на 28 копеек, до 12,33 рубля, евро — на 2,7 рубля, до 97,8 рубля.

В ходе пятничных торгов доллар и евро обновили максимумы с конца марта прошлого года и максимально торговались по 89,77 и 97,95 рубля соответственно. Юань обновил апрельские максимумы прошлого года и максимально в ходе торгов пятницы торговался по 12,35 рубля.

Объем торгов юанем составил 144,29 миллиарда против 119,78 миллиарда по доллару и 42,88 миллиарда по евро.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.16 мск дорожал на 1,5%, до 75,7 доллара за баррель.

По итогам недели доллар вырос на 4,85 рубля, юань — на 62 копейки, а евро — на 5,46 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Рубль продолжает стремительно слабеть на фоне отсутствия факторов поддержки и окончания налогового периода… Риторика ЦБ РФ ужесточилась, во многом из-за ожидания более заметного влияния ослабления рубля на инфляцию. Регулятор, вероятно, располагает оперативной статистикой по счету текущих операций. Поэтому подобные заявления могут рассматриваться как сигнал о том, что рубль будет дешеветь и далее в силу отсутствия фундаментальной базы для укрепления", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

По мнению Николая Ряскова из УК ПСБ, рубль ослабевает к доллару на фоне восстановления импорта, начавшегося еще в конце прошлого года. Как отмечает эксперт, граждане постепенно отходят от сберегательной модели потребления, в связи с чем импорт растет, что негативно сказывается на курсе валюты.

Поддержку же рублю, по мнению эксперта, может оказать рост экспорта товаров из России, а также потенциальная оптимизация логистических цепочек.

"Резкое ослабление рубля не в первый раз происходит в самом конце месяца, когда после завершения налогового периода с торгов уходят экспортеры с предложением валюты и ликвидность биржевого валютного рынка сводится к минимальным уровням. В этих условиях локальный спрос на валюту со стороны даже одного из крупных игроков приводит к резкому усилению волатильности и повышению котировок", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Среди фундаментальных факторов снижения курса рубля он отмечает давление на сальдо торгового баланса в условиях санкций, премию за риск на фоне последних внутриполитических событий, а также спрос на валюту в рамках процесса реализации российских активов зарубежными инвесторами. При этом Кравченко не исключает, что на этой неделе локальный спрос на валюту предъявлял один из крупных участников рынка.

ПРОГНОЗЫ

"Российская валюта сохраняет потенциал ослабления, однако уже реализованная динамика выглядит внушительной. Обменные курсы выходят в плоскость без четких исторических ориентиров, поэтому сказать, где остановится текущее движение, сложно. Очевидно, ближайшей целью является уровень 90 рублей за доллар, при превышении которого можно ожидать развития коррекционной динамики", — оценивает Евстифеев.

Рясков в свою очередь ожидает не слишком резкого укрепления рубля. По его мнению, курс доллара в ближайшее время будет находиться в диапазоне 82-89 рублей.

Кравченко ожидает, что курс доллара в июле постепенно вернется в диапазон 84-86 рублей, но не исключает обновление американской валютой локальных максимумов при сохранении высокой волатильности.

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару на следующую неделю – 85-90 рублей", — заключает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".