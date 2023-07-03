МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Государства БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту, написала в материале для французского издания Les Echos обозреватель Клер Баржелес. Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

По ее словам, одним из главных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, запланированном на 22-24 августа, станет создание новой единой валюты.

При этом Баржелес отметила: "На эту группу из пяти стран <…> приходится более 40% населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% торговли на планете. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое".

В БРИКС рассматривают и другие способы сокращения зависимости от доллара, например, увеличение объемов торговли в местных валютах, пишет обозреватель. В то же время она отмечает, что расширение БРИКС может придать дедолларизации "неожиданный импульс".