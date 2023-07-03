МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В понедельник австралийский и новозеландский доллары сохранили завоевания, приобретенные в пятницу на слабых данных по инфляции в США. Инвесторы ждут труднопредсказуемого решения Резервного банка Австралии. Австралия объявила о новом пакете помощи Украине

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6663. В пятницу она поднималась на 0,7%, до 0,6672. Теперь ее сопротивление находится на скользящей средней за 200 дней, проходящей на 0,6736, а поддержка — на 0,6595,

За первое полугодие пара потеряла 2,4%.

Пара новозеландский доллара/доллар США торговалась по 0,6139 после скачка в пятницу на 1,1%, до 0,6142. Сопротивление пары расположено на 0,6165, а поддержка — на 0,6050.

На настроения участников рынка в пятницу повлияли немного не дотянувшие до прогноза данные по инфляции в США. Другой отчет показал, что расходы американских потребителей не изменились, просигнализировав о постепенном воздействии повышения ставок ФРС.

Заседание РБА состоится во вторник. Некоторые экономисты ожидают от центрального банка дальнейшего ужесточения условий финансирования, а другие — паузы. Рынки учитывают в котировках более чем 60-процентную вероятность сохранения ставок на текущих уровнях. Фондовые индексы США могут завершить второй квартал ростом

По мнению экономиста Morgan Stanley Криса Рида, РБА повысит ключевую ставку на четверть процентного пункта.

"Если по базовому сценарию центральный банк продолжит ужесточение (мы думаем, что так и будет), то он решит сделать это раньше с учетом опыта паузы в апреле, которая привела к существенному смягчению условий финансирования", — сказал Рид.

Вышедшие в понедельник данные показали сильный рост числа одобренных заявок на строительство и устойчивый рост цен на жилье. Это может означать, что повышением ключевой ставки на 400 базисных пунктов условия финансирования были ужесточены недостаточно.

В понедельник доходность трехлетних облигаций Австралии снизилась на четыре базисных пункта, до 3,998%, а десятилетних — на три базисных пункта, до 3,967%.

Эта динамика указывает на инверсию в ключевой части кривой доходности, сигнализируя о риске рецессии.