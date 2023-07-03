Мосбиржа: рубль умеренно растет к доллару, юаню и евро в первой половине понедельника
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс рубля повышается к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск снижается на 51 копейку, до 89,04 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,26 рубля, евро дешевеет на 92 копейки, до 96,89 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время снижается на 0,25%, до 75,22 доллара за баррель.
"Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню… Российская валюта в начале новой недели пытается скорректироваться от минимумов с марта прошлого года против доллара и евро и апреля прошлого года против юаня: помочь рублю в ближайшие дни может главным образом его перепроданность ", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".
Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что курс доллара в условиях сокращенного рабочего дня сегодня и выходного дня завтра в США из-за дня независимости будет находиться в под давлением, из-за чего американская валюта может снизиться в диапазон 86-88 рублей.
https://1prime.ru/Forex/20230703/840976301.html