МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс рубля повышается к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, "разогреет" ли следующая неделя рубль еще сильнее

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск снижается на 51 копейку, до 89,04 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,26 рубля, евро дешевеет на 92 копейки, до 96,89 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время снижается на 0,25%, до 75,22 доллара за баррель.

"Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню… Российская валюта в начале новой недели пытается скорректироваться от минимумов с марта прошлого года против доллара и евро и апреля прошлого года против юаня: помочь рублю в ближайшие дни может главным образом его перепроданность ", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что курс доллара в условиях сокращенного рабочего дня сегодня и выходного дня завтра в США из-за дня независимости будет находиться в под давлением, из-за чего американская валюта может снизиться в диапазон 86-88 рублей.