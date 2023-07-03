МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курс евро усилил снижение по отношению к доллару после выхода статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется на торгах понедельника

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0876 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,091 доллара. Утром курс евро к доллару снижался до 1,0909 доллара.

При этом к 12.45 курс доллара к иене поднимался до 144,58 иены со 144,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 103,17 пункта.

Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне сократился до 43,4 пункта с 44,8 пункта в мае. Предварительная оценка предполагала снижение показателя до 43,6 пункта.

Позднее в понедельник ожидается публикация статаднных по США. Аналитики полагают, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне вырос до 47% с майских 46,9%