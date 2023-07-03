СТАМБУЛ, 3 июл — ПРАЙМ. Глава Центрального банка Турции Хафизе Эркан на встрече с председателями крупнейших банков заявила о прекращении поддержки курса турецкой лиры за счет валютных резервов ЦБ, утверждает портал Ekonomim со ссылкой на свои источники. СМИ сообщают о проблемах с арендой жилья в Турции

Эркан провела встречу с главами банков 23 июня на следующий день после решения ЦБ о повышении ставки. Банкиры оценили встречу как "очень плодотворную" и заявили о готовности сделать всё возможное для экономики Турции, пишет издание.

При этом Эркан выразила недовольство тем, что ряд частных банков сразу после решения ЦБ о ставке ринулись скупать валюту, в результате чего курс лиры значительно просел. Как пишет издание, Эркан посчитала целесообразной проводить эту процедуру не в считанные минуты, а в течение определенного времени.

Также глава ЦБ подчеркнула, что первоочередной задачей является стабилизация цен и борьба с инфляцией, и пообещала смягчить меры предосторожности, введенные в отношении банков.