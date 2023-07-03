МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Экс-министр экономики РФ, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев усомнился в большей ценности для России юаня, чем доллара, даже через пять лет, так как юань пока не является свободно конвертируемой валютой. Банк России продал юаней на 3,6 миллиарда рублей

"Надо различать два аспекта, которые сегодня вынесены на обсуждение, где говорится "дедолларизация" и "система расчетов". Что касается дедолларизации, тут я испытываю некоторый пессимизм… Зачем другим странам ломать сложившуюся десятилетиями систему расчетов, движения капитала? Понятно, что единственная страна, которая может претендовать на то, что ее валюта станет мировой резервной — это Китай со своим юанем", — сказал он на конференции "Перспективы формирования новой системы международных расчетов в условиях глобальной финансовой турбулентности и макроэкономической трансформации".

"Но у меня сразу возникает вопрос: поскольку Китай преследует всегда только свои национальные интересы во всем, мы твердо убеждены, что ни сегодня, ни завтра, а через пять лет, что нам юань будет нужнее доллара? Я не уверен, что можно со 100-процентной вероятностью на этот вопрос ответить положительно", — добавил Нечаев.

По его оценке, хотя доля доллара, действительно, немного снизилась в международных расчетах, но пока никакого кардинального изменения не произошло.

"Китай — это отдельная тема, юань может стать резервной валютой, если Китай разовьет свой финансовый рынок и, самое важное, сделает юань полноценно конвертируемым. Но мы хорошо знаем, что юань таким сейчас не является", — отметил эксперт.