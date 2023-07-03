МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Экс-министр экономики РФ, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев вспомнил, как решал проблему с "лишними" рупиями в СССР, и хотя индийская экономика к настоящему времени очень изменилась, проблема с рупиями может быть повторяющейся. В России усомнились в ценности юаня для страны

"По поводу расчетов в нацвалютах: мы продаем Индии нефть с огромным дисконтом… В итоге сейчас у экспортеров огромное количество рупий, с которыми непонятно, что делать. Я сам когда в советское время работал в правительстве, занимался индийским долгом перед СССР. Мне удалось убедить, что они этот долг признают и его заплатят… А дальше "туча" экспертов Внешторга занималась поиском, что же можно в Индии взять в счет этого долга", — рассказал он на конференции "Перспективы формирования новой системы международных расчётов в условиях глобальной финансовой турбулентности и макроэкономической трансформации".

"Конечно, индийская экономика сейчас совсем не та, как в начале 1992 года, но, тем не менее, сейчас возникла огромная проблема, что сделать с рупиями, которые мы получили, резко нарастив продажу нефти Индии. И такая проблема будет повторяющейся", — считает он.

По его мнению, что касается расчетов в национальной валюте — это более реально для России и мира, чем глобальная дедолларизация, но должен быть взаимный интерес между странами. При этом он указал, что на текущий момент значительная часть группы стран, обсуждающих дедолларизацию, являются энергоэкспортерами.