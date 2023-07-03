МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник отскочила вверх в рамках коррекции после сильного падения на прошлой неделе, следует из данных торгов. Российский рынок акций снизился на фоне укрепления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 85 копеек, до 88,70 рубля, юаня — на 15 копеек, до 12,18 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 96,65 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 124,9 миллиарда рублей против 44,8 миллиарда по евро и 92,7 миллиарда по доллару.

Доллар упал к рублю на 0,95%, юань — на 1,2%, евро — тоже на 1,2%.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

Курсы рубля к основным валютам в понедельник корректировались вверх после мощного провала, особенно усилившегося во второй половине прошлой недели.

В итоге на Московской бирже курс доллара за прошлую неделю взлетел на 4,85 рубля, до 89,55 рубля, евро — на 5,46 рубля, до 97,8 рубля, юань — на 62 копейки, до 12,33 рубля. Таким образом, повод в виде фиксации прибыли созрел.

"Зарубежные валюты встретили сопротивление вблизи максимумов к рублю, достигнутых еще в пятницу, благодаря чему в понедельник валюте РФ удалось выйти в плюс. Добавим, что в пятницу ЦБ предоставил банкам 4,2 миллиарда юаней за рубли в рамках операций "валютный своп". Объем привлечения стал максимальным с начала мая. С учетом сегодняшней стабилизации курса можно предположить, что спрос на китайскую валюту, вероятно, был в значительной степени удовлетворен", — говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Рубль выглядел перепроданным, по крайней мере с технической точки зрения в краткосрочной перспективе. Коррекция российской валюты напрашивалась", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Внешние факторы не сказались серьезно на курсовой динамке рубля в понедельник. Стоимость нефти к 20.27 мск снижалась на 0,6%, до 75 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Тревожность постепенно выходит из настроений, а котировки нефти могут пойти в зону 75-80 долларов за баррель марки Brent, рассчитывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"На начавшейся неделе Минфин РФ опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу. Впрочем, давление на рубль продолжают оказывать дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке, а также слабая картина на рынке рублевого долга. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в диапазоне 86,5-89,5 рубля", — добавляет он.

Во вторник на фоне выходного дня на биржах в США (День независимости) можно ожидать снижения торговой активности участников и российского валютного рынка, полагает Кравченко.

"В то же время нельзя исключать усиления волатильности в отдельные периоды завтрашнего торгового дня с учетом ожидаемо низкой ликвидности рынка", — добавляет он.