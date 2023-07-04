МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Переход на расчеты в местных валютах стал основной темой обсуждения министров экономики стран Меркосур на саммите организации в аргентинском Пуэрто-Игуасу, сообщило агентство Telam. Никарагуа хочет закупать российскую пшеницу в национальной валюте

"Использование местных валют во внутриблоковой торговле было главной темой анализа на встрече министров экономики стран Меркосур и президентов центральных банков, которая состоялась сегодня днем", — говорится в сообщении агентства.

В ходе встречи глава аргентинского минфина Серхио Масса заявил, что соглашения о торговле в местных валютах будут укреплять торговые связи, снизят давление на использование резервов в кризисных ситуациях и оградят участников от внешних потрясений, позволив сфокусироваться на возможностях регионального развития.

Глава бразильского минфина Татьяна Розито отметила, что страны блока будут работать над совершенствованием системы платежей в местных валютах SML. Соответствующие соглашения между центральными банками стран уже подписаны.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.