МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Доллар во вторник утром в целом стабилен к остальным мировым валютам, следует из данных торговых площадок. В США торгов во вторник не будет в связи с выходным днем. Курс рубля в начале торгов показывает разнонаправленную динамику

По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0901 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0911 доллара. Курс доллара к иене опускался до 144,64 иены со 144,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 103,03 пункта.

Трейдеры проявляют осторожность в отсутствие новых факторов на рынке. Биржи США закрыты, важной статистики тоже пока не ожидается.

Позже, в среду, будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора. По данным CME Group, 89,9% аналитиков закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня в 5-5,25%.

А в пятницу будут опубликованы данные по безработице в США. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.