МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине вторника после неоднозначной динамки в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Иена сохраняет уязвимость на торгах вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск растет на 27 копеек, до 88,99 рубля, юаня — на 12 копеек, до 12,3 рубля, а евро дорожает на 50 копеек, до 97,14 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,84%, до 75,28 доллара за баррель.

"Накануне рубль подал сигналы в пользу развития коррекционного роста в виде тестирования валютными парами поддержек 88,8 рубля, 96,5 рубля и 12,2 рубля. Тем не менее возвращение выше указанных значений во вторник может отменить позитивный сигнал", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Егор Жильников из Промсвязьбанка отмечает, что волатильность на валютном рынке сегодня должна снизиться на фоне выходного дня в США, при этом он полагает, что рубль будет стремиться к укреплению из-за его перепроданности на данный момент. Актуальным диапазоном курса доллара аналитик считает 86-88 рублей.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" также считает, что рубль может продолжить вчерашний откат от многомесячных максимумов.