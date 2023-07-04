ПЕКИН, 4 июл — ПРАЙМ. Странам Шанхайской организации сотрудничества следует наращивать расчеты в нацвалютах в рамках объединения, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС. "Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

"Считаю целесообразным увеличить долю расчётов в национальных валютах в рамках организации", — заявил китайский лидер.

Он также отметил, что необходимо наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС.

Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.