МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Свыше 80 процентов расчетов в торговле между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях, заявил президент Владимир Путин на саммите Совета глав государств ШОС. Путин призвал интенсивнее применять расчеты в нацвалютах с Алжиром

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

"Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляются уже в рублях и юанях", — подчеркнул Путин.

По его словам, объем торговли между Россией и странами-членами организации в 2022 году достиг рекордных 263 миллиардов долларов. При этом, добавил президент, показатель за четыре месяца текущего года прибавил 35 процентов.