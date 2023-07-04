Президент Ирана призвал удалить доллар из мировой практики
Президент Раиси призвал удалить доллар как инструмент гегемонии Запада из мировой практики
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Доллар, как инструмент гегемонии Запада, необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
Иранский лидер во вторник принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", — сказал он.
https://1prime.ru/Forex/20230704/840992472.html
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