МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Доллар, как инструмент гегемонии Запада, необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. СМИ: Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу

Иранский лидер во вторник принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", — сказал он.