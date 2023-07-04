МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Доллар стабилен к другим мировым валютам

Курс евро расчетами "завтра" на 13.39 мск растет на 1,35 рубля, до 97,99 рубля. Минутами ранее курс европейской валюты повышался до 98,01 рубля.

Курс доллара при этом повышается на 1,13 рубля, до 89,83 рубля, юаня — на 23 копейки, до 12,41 рубля.