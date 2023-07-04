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2023
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Евро превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года
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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс евро расчетами "завтра" на 13.39 мск растет... ПРАЙМ, 04.07.2023
валюта, рынки, новости, рубль, евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс евро расчетами "завтра" на 13.39 мск растет на 1,35 рубля, до 97,99 рубля. Минутами ранее курс европейской валюты повышался до 98,01 рубля.
Курс доллара при этом повышается на 1,13 рубля, до 89,83 рубля, юаня — на 23 копейки, до 12,41 рубля.