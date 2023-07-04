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2023
https://1prime.ru/Forex/20230704/840994140.html
Доллар на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года
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Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей — впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск рос на... ПРАЙМ, 04.07.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей — впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск рос на 1,29 рубля, до 89,99 рубля, евро — на 1,46 рубля, до 98,11 рубля, юаня — на 25 копеек, до 12,44 рубля.
Минутами ранее доллар подскакивал до 90,04 рубля — максимума с марта прошлого года.