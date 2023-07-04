МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение: доллар уже поднимался выше 90 рублей — впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Президент Ирана призвал удалить доллар из мировой практики

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск рос на 1,29 рубля, до 89,99 рубля, евро — на 1,46 рубля, до 98,11 рубля, юаня — на 25 копеек, до 12,44 рубля.

Минутами ранее доллар подскакивал до 90,04 рубля — максимума с марта прошлого года.