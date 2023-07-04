С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, при этом ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за этого, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Налоговые поступления в бюджет России превысили 21,6 триллиона рублей

"Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом", — ответила Юдаева на вопрос о факторах, влияющих на текущее снижение курса рубля.

Первый зампред ЦБ отметила, что это, в свою очередь, связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. В то же время восстанавливается импорт на фоне роста экономики, добавила она.

Юдаева подчеркнула, что за последние полтора года существенно изменилась структура валютного рынка: ведущим рынком стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового рынка снизилась.

"Мы не видим ни в один из предыдущих дней каких-то нерегулярностей: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками… О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится", — заключила первый зампред ЦБ.

"Большие сделки, которые разово двигают курс, я не могу сказать, что мы много такого наблюдаем на рынке. Что мы, конечно, наблюдаем — это более существенное влияние налоговых периодов", — прокомментировала она вопрос о курсе рубля.

При этом Юдаева еще раз подчеркнула, что говорить о наличии сделок на российском валютном рынке, которые существенно "расшатывают" ситуацию, нельзя.

Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за семь торговых сессий подскочил на 5,5 рубля, до 90,2 рубля — к максимуму с марта прошлого года. В то же время евро за семь неполных торговых сессий максимально подскочил на 5,04 рубля, до 98,28 рубля (тоже пик с марта 2022 года).