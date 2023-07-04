С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит на валютном рынке много крупных сделок, способных "двигать" курс рубля, но сейчас стали более выраженными налоговые периоды, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева. ЦБ не видит риска выхода инфляции за диапазон 4,5 — 6,5 процента

Ранее во вторник она заявила, что текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, при этом ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за этого.

"Большие сделки, которые разово двигают курс, я не могу сказать, что мы много такого наблюдаем на рынке. Что мы, конечно, наблюдаем — это более существенное влияние налоговых периодов", — прокомментировала она вопрос о курсе рубля.

При этом Юдаева еще раз подчеркнула, что говорить о наличии сделок на российском валютном рынке, которые существенно "расшатывают" ситуацию, нельзя.

Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за семь торговых сессий подскочил на 5,5 рубля, до 90,2 рубля — к максимуму с марта прошлого года. В то же время евро за семь неполных торговых сессий максимально подскочил на 5,04 рубля до 98,28 рубля (тоже пик с марта 2022 года).