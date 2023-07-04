Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 89,18 рубля, юань до 12,33 рубля
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,18 рубля и 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 48 копеек, до 89,18 рубля, юаня — на 15 копеек, до 12,33 рубля, евро — на 60 копеек, до 97,24 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230704/840997680.html
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