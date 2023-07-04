МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,18 рубля и 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Рынок золота вырос в 2,8 раза на Мосбирже с января по июнь

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 48 копеек, до 89,18 рубля, юаня — на 15 копеек, до 12,33 рубля, евро — на 60 копеек, до 97,24 рубля.