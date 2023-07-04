МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене не показывает единой динамики во вторник вечером, пока рынки пребывают в ожидании публикации протокола ФРС США, следует из данных торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом

По состоянию на 19.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0898 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0911 доллара. Курс доллара к иене опускался до 144,44 иены со 144,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 102,94 пункта.

Рынки ожидают выхода протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, публикация которого запланирована на вечер среды. Так, документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора. По данным CME Group, 86,2% аналитиков закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня в 5-5,25%.

Также в пятницу состоится публикация данных по рынку труда в США. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.