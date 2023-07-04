МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник опять ощутимо упала против основных торгуемых на Московской бирже валют, обновив в течение дня минимумы за 15 месяцев, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 48 копеек, до 89,18 рубля, юаня — на 15 копеек, до 12,33 рубля, евро — на 60 копеек, до 97,24 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 125 миллиардов рублей против 47,5 миллиарда по евро и 103 миллиардов по доллару.

Доллар вырос к рублю на 0,5%, юань — на 1,3%, евро – на 0,8%. В течение вторника руль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально поднимался до 90,20 рубля, евро – до 98,28 рубля, юань – до 12,47 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля к основным валютам во вторник опять пошел вниз, обновляя минимумы более чем за год.

"Баланс факторов по-прежнему не в пользу рубля – давление одновременно оказывают дефицит предложения инвалюты при повышенном спросе на нее со стороны импортеров и инвесторов, негативные последствия всплеска геополитических рисков, установившиеся с апреля относительно низкие цены на нефть, повышенные расходы бюджета и, возможно, выход нерезидентов из капитала российских компаний", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Внешние факторы не сказались серьезно на курсовой динамке рубля во вторник. Стоимость нефти к 20.59 мск росла на 2% до 76,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилизировался около 103 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Нельзя исключать, что в ближайшее время участники рынка предпримут новые попытки протестировать отметку в 90 рублей за доллар, однако вблизи и чуть выше этого уровня на рынке будут появляться крупные продавцы валюты, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Ценовая разница между российским сортом Urals и североморской смесью Brent снизилась с 22,4 доллара в мае до 19,4 доллара в июне, отмечает Бахтин.

"Это позитивно для российской валюты. Также все более реальным видится подъем ЦБ РФ ключевой ставки, что фундаментально благоприятно для российской нацвалюты. По нашим оценкам, в среду доллар может двигаться в диапазоне 87,5-90,5 рубля", — добавляет он.