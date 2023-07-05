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2023
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Курс рубля снижается к доллару и юаню
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Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару и юаню: американская валюта дорожает до 89,93 рубля, а китайская — до 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 05.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару и юаню: американская валюта дорожает до 89,93 рубля, а китайская — до 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.17 мск растет на 75 копеек — до 89,93 рубля, курс юаня растет на 6 копеек — до 12,4 рубля, курс евро — на 34 копейки — до 97,58 рубля.