МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару и юаню: американская валюта дорожает до 89,93 рубля, а китайская — до 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль опять упал, обновив в течение дня минимумы за 15 месяцев

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.17 мск растет на 75 копеек — до 89,93 рубля, курс юаня растет на 6 копеек — до 12,4 рубля, курс евро — на 34 копейки — до 97,58 рубля.