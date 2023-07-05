МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду утром слабо меняется, следует из данных торгов. Рынки ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитик рассказал, вырастет ли доллар до 100 рублей

По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0876 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара. Курс доллара к иене рос до 144,5 иены со 144,45 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 103,14 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол июньского заседания ФРС, по итогам которого регулятор прервал продолжительный цикл ужесточения и сохранил ключевую ставку на уровне 5-5,25% годовых.

Рынки ожидают найти в документе сигналы о дальнейших намерениях центробанка относительно монетарной политики на фоне того, что многие другие регуляторы продолжают повышать свои ставки. По данным CME Group, 88,7% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле.

Также на среду запланирована публикация статистики по еврозоне. Согласно прогнозам аналитиков, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,3 пункта с 52,8 пункта в мае.