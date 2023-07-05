Стоимость доллара слабо меняется к другим мировым валютам
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду утром слабо меняется, следует из данных торгов. Рынки ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0876 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара. Курс доллара к иене рос до 144,5 иены со 144,45 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 103,14 пункта.
Позднее в среду будет опубликован протокол июньского заседания ФРС, по итогам которого регулятор прервал продолжительный цикл ужесточения и сохранил ключевую ставку на уровне 5-5,25% годовых.
Рынки ожидают найти в документе сигналы о дальнейших намерениях центробанка относительно монетарной политики на фоне того, что многие другие регуляторы продолжают повышать свои ставки. По данным CME Group, 88,7% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле.
Также на среду запланирована публикация статистики по еврозоне. Согласно прогнозам аналитиков, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,3 пункта с 52,8 пункта в мае.
https://1prime.ru/Forex/20230705/841000776.html