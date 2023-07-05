МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в среду застопорились. Неожиданно слабые макроданные по активности в секторе услуг Китая лишили сил вчерашнего ралли. Аналитик рассказал, вырастет ли доллар до 100 рублей

Рассчитываемый Caixin и S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая в июне опустился до 53,9 против 57,1 месяцем ранее, достигнув минимума с января.

Кроме того, на настроение негативно повлияла статья в Global Times о том, что Китай в качестве предупреждения Западу ограничивает экспорт двух металлов, необходимых для производства некоторых видов полупроводников и электромобилей.

Австралийский доллар понизился до 0,6683 доллара США с 0,6705 доллара США, откатившись с сопротивления около 0,6720 доллара США. Новозеландский доллар достиг 0,6190 доллара США, понизившись с 0,6213 доллара США. Сопротивление находится около уровня 0,6222 доллара США.

При этом австралийский доллар в целом оправился после падения вслед за вчерашним решением Резервного банка Австралии оставить ключевую процентную ставку без изменений. Многие аналитики предполагают, что центробанк просто взял паузу перед дальнейшим повышением ставок.

Позднее в июне будут опубликованы ключевые данные по потребительским ценам в Австралии за 2-й квартал. Как ожидается, они укажут на устойчиво высокую базовую инфляцию, особенно в сфере услуг и рентных платежей.

Отраслевые данные сегодня подчеркнули устойчивость потребительского спроса. Продажи новых автомобилей в Австралии в июне выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил Эндрю Боук, экономист Goldman Sachs, безработица сейчас до сих пор ниже, чем в мае прошлого года, когда РБА начал повышать ставки, тогда как цены на жилье восстановились и повышаются 15%-ными годовыми темпами.

"Мы все еще ожидаем, что РБА повысит ставку до пикового значения 4,85%, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в оправданные сроки", — пояснил Боук, добавив, что ожидает повышения ставки в августе, ноябре и декабре.

Участники рынков в целом полностью уверены в одном повышении ставки до 4,35% с некоторой вероятностью еще одного увеличения до 4,6%.