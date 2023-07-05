МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется выше 90 рублей, а китайская – по 12,4 рубля, европейская – около 98 рублей, следует из данных Московской биржи. Аналитик рассказал, вырастет ли доллар до 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.13 мск растет на 84 копейки — до 90,02 рубля, курс юаня растет на 7 копеек — до 12,4 рубля, курс евро — на 66 копеек — до 97,91 рубля.

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что удорожание доллара вызвано ростом геополитических рисков.

"Опасаемся, что технически доллар вполне может подорожать до 92 рублей в рамках ближайших торгов. Однако рост будет носить локальный характер на фоне заметной перепроданности рубля. По нашим оценкам, справедливая стоимость американской валюты на Мосбирже — 86-88 рублей, куда вероятно вернутся котировки по мере снижение ажиотажа на рынке в рамках двух недель", — говорит аналитик.