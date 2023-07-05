МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают Центробанку развивать расчеты в национальных валютах, включая индийские рупии и иранские риалы, при ведении внешнеэкономической деятельности, внедрять платформу цифрового рубля и обеспечивать ее взаимодействие с аналогичными платформами регуляторов дружественных стран, говорится в проекте постановления Совфеда. Путин назвал долю нацвалют в расчетах России и Китая

Законодатели в среду намерены принять постановление по итогам правительственного часа с участием руководства ЦБ в целом. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Так, Банку России предлагается "рассмотреть вопрос о развитии расчетов в национальных валютах, в том числе индийских рупиях, иранских риалах, дирхамах ОАЭ и иных иностранных валютах, при осуществлении внешнеэкономической деятельности".

Кроме того, ЦБ рекомендуется обеспечить при участии правительства РФ проведение эксперимента по использованию цифровых финансовых активов, а также цифровых валют в трансграничных расчетах в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению "финансовый рынок".

Центробанку также предлагается продолжать работу в сфере цифровизации финансового рынка и расширения платежной инфраструктуры, направленную: на развитие безналичных платежей, в том числе с применением платежных карт "Мир" и сервисов Системы быстрых платежей; на продвижение использования системы передачи финансовых сообщений ЦБ банками дружественных стран; на внедрение платформы цифрового рубля и обеспечение ее взаимодействия с аналогичными платформами регуляторов дружественных стран.