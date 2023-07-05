МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение, юань подскакивал до 12,5 рубля впервые с 19 апреля 2022 года, при этом доллар в ходе торгов поднимался до почти 90,8 рубля, а евро — почти до 98,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжает снижаться и обновил минимумы против иностранных валют

Курс юаня на 13.30 мск растет на 15 копеек — до 12,48 рубля, и уже поднимался до 12,5 рубля, курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,47 рубля — до 90,65 рубля, курс евро — на 1,47 рубля, до 98,71 рубля.