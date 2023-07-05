МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит увеличить число иностранных участников организованных валютных торгов в России. Путин оценил последствия ухода иностранных компаний с российского рынка

Документ предоставляет возможность кредитным организациям и брокерам из дружественных стран участвовать в организованных торгах иностранной валютой, а также производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки. Это позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски.

Перечень иностранных государств, чьи кредитные организации и брокеры могут быть допущены к участию в валютных торгах, утвердит правительство РФ. При этом Банк России сможет устанавливать требования к иностранным банкам и брокерам по допуску к организованным торгам валютой и ПФИ, а также вводить ограничения в отношении их сделок на валютном и срочном рынках.

Например, в случае неоднократного непредставления иностранной организацией регулятору в установленный срок документов, объяснений, информации, необходимых для проверки, ЦБ сможет предписать бирже приостановить допуск такого участника к торгам на срок до полугода. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

С 2010 года на Московской бирже проводятся торги в валютах стран ЕАЭС (казахстанский тенге, белорусский рубль), Китая (юань), Турции (лира) для обеспечения расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снижения доли доллара и евро в международных расчетах. В июне 2022 года начались торги армянским драмом и южноафриканским рэндом, а в сентябре – узбекским сумом. Также прогнозируется высокий спрос на операции в киргизских сомах, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и других национальных валютах.

Согласно пояснительной записке, в валютных торгах Московской биржи принимает участие 21 банк из стран-членов ЕАЭС и Таджикистана. При этом в торгах на валютном рынке не могут участвовать некредитные финансовые организации из этих стран, а также банки и иные финорганизации из стран, не входящих в ЕАЭС, зарегистрированные в других государствах — внешнеторговых партнерах России (в том числе из иных интеграционных объединений).