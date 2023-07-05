МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к евро слабо меняется в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. СМИ: семья Байдена получила миллионы долларов

По состоянию на 14.20 мск курс евро к доллару рос до 1,0881 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара. Курс доллара к иене снижался до 144,38 иены со 144,45 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 103,16 пункта.

В среду вечером ожидается публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого регулятор принял решение сохранить учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых.

Кроме того, инвесторы продолжают ждать статданные по рынку труда в США. Они могут повлиять на американские индексы, которые в свою очередь нередко задают тон для других мировых рынков. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.