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2023
https://1prime.ru/Forex/20230705/841008694.html
Евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года
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Рубль усиливает падение: евро уже поднялся выше 99 рублей — впервые с 29 марта 2022 года, доллар приблизился к 91 рублю, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 05.07.2023
валюта, рынки, экономика, новости, евро, март 2022 года
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение: евро уже поднялся выше 99 рублей — впервые с 29 марта 2022 года, доллар приблизился к 91 рублю, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.17 мск растет на 1,80 рубля, до 90,98 рубля, евро — на 1,77 рубля, до 99,01 рубля, юаня — на 19 копеек, до 12,52 рубля.