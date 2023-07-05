МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение: евро уже поднялся выше 99 рублей — впервые с 29 марта 2022 года, доллар приблизился к 91 рублю, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.17 мск растет на 1,80 рубля, до 90,98 рубля, евро — на 1,77 рубля, до 99,01 рубля, юаня — на 19 копеек, до 12,52 рубля.