МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает падать, доллар уже выше 91 рубля — впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.01 мск растет на 1,71 рубля — до 90,89 рубля и уже подскакивал до 91,07 рубля, курс юаня поднимается на 19 копеек — до 12,52 рубля, евро — на 1,84 рубля — до 99,09 рубля.