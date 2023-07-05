Доллар поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Мосбирже впервые поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает падать, доллар уже выше 91 рубля — впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 16.01 мск растет на 1,71 рубля — до 90,89 рубля и уже подскакивал до 91,07 рубля, курс юаня поднимается на 19 копеек — до 12,52 рубля, евро — на 1,84 рубля — до 99,09 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230705/841009439.html
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