МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Выгодно продать валюту можно будет в конце июля, когда доллар может дорасти до 95 рублей, после чего продажи валюты экспортерами под налоги приведут к его ослаблению, прокомментировал РИА Новости старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Аналитик рассказал, вырастет ли доллар до 100 рублей

Рубль серьезно слабеет к основным иностранным валютам с начала лета и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Так, курс доллара за несколько недель лета уже подскакивал почти на 10 рублей, до 91,07 рубля, евро — на 12,76 рубля, до 99,27 рубля, юаня — на 1,17 рубля, до 12,55 рубля.

"С продажей валюты можно подождать до конца месяца. Я думаю, что до конца месяца (28 июля — уплата нефтегазовых налогов, которая активизирует продажу экспортерами валюты) у рубля будет мало причин для укрепления. Поэтому продавать можно будет через три недели. Думаю, что до конца месяца существует потенциал ослабления российской валюты до уровня 95 рублей за доллар", — говорит эксперт.

"При этом ЦБ РФ вряд ли будет вмешиваться в это ослабление — вплоть до 100 рублей за доллар. Он уже все сказал, что рисков не видит. Пик налоговых выплат 28 июля может помочь рублю — в виде роста предложения на продажу валюты в районе указанной даты. Поэтому тем, кто едет отдыхать за границу, можно будет купить валюту дешевле. Если же ждать до конца месяца нет возможности, то нужно покупать сейчас", — резюмирует Коныгин.