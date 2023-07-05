МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Крупные российские банки повысили курс продажи доллара и евро: "европейца" можно купить больше, чем за 100 рублей, а "американец" дороже 90 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив информацию на сайтах кредитных организаций. Совфед одобрил расширение допуска иностранцев к биржевым торгам валютой

Рубль серьезно слабеет к основным иностранным валютам с начала лета и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Так, курс доллара за несколько недель лета уже подскакивал почти на 10 рублей, до 91,07 рубля, евро — на 12,76 рубля, до 99,27 рубля, юаня — на 1,17 рубля, до 12,55 рубля.

Так, в ВТБ купить один евро можно за 100,2 рубля, а один доллар — за 91,9 рубля. В Газпромбанке предлагают приобрести одну единицу европейской валюты за 101,14 рубля, а американской — за 92,98 рубля.

Дороже всего евро среди крупных банков оказался в "Тинькофф банке": за него там просят 101,8 рубля. Доллар обойдется в 92,1 рубля.

Дешевле приобрести европейскую валюту можно в Альфа-банке — за 99,9 рубля, и в Сбербанке — 99,2 рубля за евро. А за доллар в этих кредитных организациях попросят 92 и 93,8 рубля соответственно.