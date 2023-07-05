Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 91 рубля, юань до 12,54 рубля
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ощутимо упал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 91 рубль ровно и 12,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,82 рубля, до 91 рубля, юаня — на 21 копейку, до 12,54 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 99 рублей.
https://1prime.ru/Forex/20230705/841011377.html
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