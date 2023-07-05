МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ощутимо упал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 91 рубль ровно и 12,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Российские банки начали продавать евро дороже 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,82 рубля, до 91 рубля, юаня — на 21 копейку, до 12,54 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 99 рублей.