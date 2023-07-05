Доллар перешел к росту к евро после выхода статистики по еврозоне
Курс доллара перешел к росту к евро после публикации экономических данных по еврозоне
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту к евро после публикации экономических данных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.22 мск курс евро к доллару снижался до 1,0862 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара. Курс доллара к иене рос до 144,61 иены со 144,45 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,23%, до 103,08 пункта.
Ранее днем курс евро слабо рос к доллару. Последний мог укрепиться к европейской валюте на фоне того, что индекс деловой активности в еврозоне в июне снизился ниже ожиданий. По окончательной оценке, индикатор опустился до 49,9% в июне с 52,8% месяцем ранее. Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 50,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Поддержке американской валюты может способствовать и близящаяся публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 5-5,25%. В протоколе инвесторы могут найти подсказки относительно дальнейших шагов Федрезерва и следующего решения по ставке в июле.
https://1prime.ru/Forex/20230705/841011536.html
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