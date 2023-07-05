МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в среду продолжила ощутимо падать против основных торгуемых на Московской бирже валют, обновляя минимумы более чем за 15 месяцев, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,82 рубля, до 91 рубля, юаня — на 21 копейку, до 12,54 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 99 рублей.

Объем торгов юанями за день составил 132,5 миллиарда рублей против 48,1 миллиарда по евро и 93,4 миллиарда по доллару.

Доллар вырос к рублю на 2%, юань — на 1,7%, евро – на 1,8%. В течение вторника рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально поднимался до 91,2 рубля, евро – до 99,27 рубля, юань – до 12,57 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Пока девальвационные факторы превалируют и еще могут подталкивать курс к новым экстремумам. Прежде всего это дисбаланс между сокращающимся притоком в Россию валютной выручки и увеличивающимся внутренним спросом импортеров, а также инвесторов, решивших сократить рублевые позиции после внутриполитических событий конца июня", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Дополнительным негативом для российской валюты стало сообщение о сокращении более чем вдвое объема продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила на ближайший месяц, хотя фактически вряд ли данная новость нашла свое отражение на рынке, где основное давление на рубль продолжают оказывать более весомые факторы, говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Впрочем, сокращение объема продаж значит, что ситуация с нефтегазовыми доходами улучшилась, а это, напротив, благоприятно для нацвалюты на среднесрочном горизонте, добавляет Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

Ослабление рубля в целом согласуется с текущей макроэкономической обстановкой и прогнозами развития ситуации с платежным балансом, однако текущие темпы снижения курса валюты РФ представляются чрезмерно форсированными полагает Кравченко из компании "Велес капитал".

"Мы не исключаем в ближайшие дни новых максимумов в основных валютных парах, однако полагаем, что эти уровни могут остаться пиками для валютного рынка на предстоящие месяцы", — добавляет он.

Среди позитивных факторов, которые могут развернуть тренд: рост цен на сырье и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ путем повышения ключевой процентной ставки, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

ЦБ РФ на заседании 21 июля может резко повысить ключевую ставку, что окажет поддержку рублю, считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал".

"Также в крайнем случае регулятор может пойти на ограничения по счету движения капитала, например, уменьшить лимиты на перевод средств за рубеж. Впрочем, пока представители ЦБ заявляют, что рисков ослабления рубля не видно, поэтому наращивать продажи юаней сверх бюджетного правила он не будет", — добавляет эксперт.