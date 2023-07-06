МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в первые полчаса торгов четверга поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Доллар перешел к росту к евро после выхода статистики по еврозоне

Евро с 29 марта прошлого года пробил отметку в 100 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.25 мск растет на 1,39 рубля, до 92,39 рубля.

Юань в это же время дорожает на 20 копеек, до 12,76 рубля.