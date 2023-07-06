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2023
https://1prime.ru/Forex/20230706/841014258.html
Курс доллара превысил 92 рубля, евро — 100 рублей впервые с марта 2022 года
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Курс доллара в первые полчаса торгов четверга поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Евро с 29 марта прошлого года пробил... ПРАЙМ, 06.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в первые полчаса торгов четверга поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Евро с 29 марта прошлого года пробил отметку в 100 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.25 мск растет на 1,39 рубля, до 92,39 рубля.
Юань в это же время дорожает на 20 копеек, до 12,76 рубля.