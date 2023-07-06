МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро в преддверии выхода ряда статданных по США, следует из данных торгов. Доллар перешел к росту к евро после выхода статистики по еврозоне

По состоянию на 14.20 мск курс евро к доллару растет до 1,0884 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0851 доллара. Курс доллара к иене опускается до 143,76 иены со 144,64 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,36%, до 103 пунктов.

Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, выросло на 6 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 245 тысяч.

Также позднее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса США в мае сократился до 69 миллиардов долларов с 74,6 миллиарда долларов в апреле.

Кроме того, ожидается публикация данных об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за июнь. Ожидается, что показатель вырос на 228 тысяч после увеличения в мае на 278 тысяч.

В свою очередь американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в июне увеличился до 51% с 50,3% в мае.