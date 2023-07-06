Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 92,3 рубля, юань до 12,58 рубля
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга ощутимо упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 92,3 рубля и 12,58 рубля, объем торгов юанями составил рекордные 240 миллиардов рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,30 рубля, до 92,30 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,58 рубля, евро — на 1 рубль, до 100 рублей ровно.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам четверга составил рекордные почти 240 миллиардов рублей, превысив в полтора раза суммарный объем по евро (43,5 миллиарда) и доллару (113,2 миллиарда), также следует из данных Мосбиржи.
https://1prime.ru/Forex/20230706/841022663.html
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