МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга ощутимо упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 92,3 рубля и 12,58 рубля, объем торгов юанями составил рекордные 240 миллиардов рублей, следует из данных Московской биржи. Рубль компенсировал падение и вышел в плюс к основным валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,30 рубля, до 92,30 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,58 рубля, евро — на 1 рубль, до 100 рублей ровно.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам четверга составил рекордные почти 240 миллиардов рублей, превысив в полтора раза суммарный объем по евро (43,5 миллиарда) и доллару (113,2 миллиарда), также следует из данных Мосбиржи.